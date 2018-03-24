Трамп согласился выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" - Bloomberg

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Дональд Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги

Дональд Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

По информации Bloomberg, решение о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник. При этом собеседники агентства отмечают, что решение Трампа не окончательное.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии. 

Лондон обвинил Москву в попытке отравить Скрипаля и его дочь токсическим веществом Новичок. Кремль заявляет о своей непричастности к этому.

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Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери.

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