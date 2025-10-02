Премьер Албании пошутил, что Трамп все-таки «примирил» Албанию и Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама прибывает в день саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, Дания, 2 октября 2025 года (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Премьер-министр Албании Эди Рама в компании президентов Франции и Азербайджана в четверг, 2 октября, пошутил о заявлении Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.

Об этом сообщил телеканал Мы Украина на странице в Telegram.

«Вы [Макрон] должны извиниться перед нами обоими. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама.

Макрон в ответ подыграл и сказал, что ему «жаль из-за этого».

В августе Трамп заявлял, что именно он остановил ряд войн, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав очевидно ее с Арменией.

18 сентября Трамп снова приписал себе заслуги в урегулировании затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном, при этом в очередной раз спутав Армению с Албанией.

Перечисляя свои «успехи» в прекращении войн по всему миру, президент США упомянул и конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Однако, говоря, что он «разрешил» конфликт, Трамп назвал Армению Албанией, а Азербайджан — Абербайджаном.

Sky News пишет, что это уже третий раз за последние недели, когда президент США путает одну из этих стран.