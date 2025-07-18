Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что Украина «не изменит ход войны, играя в оборону», пишет WP (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине нужно переходить в наступление на фронте, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что аргументом Трампа было то, что Украина «не изменит ход войны, играя в оборону».

По данным WP, президент США также спросил, может ли Украина «бомбить Москву или Санкт-Петербург». Как отмечает издание, Зеленский ответил: «Если у нас есть соответствующее оружие, мы можем».

Ранее издание Axios написало, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, в частности, вероятно, ракеты большой дальности, способные поражать цели даже в Москве.

СМИ предположили, что речь может идти о ракетах с радиусом действия не менее 500 км, в частности, баллистические ракеты для РСЗО HIMARS PrSM (Precision Strike Missile) или крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER с дальностью до 925 км, совместимые с истребителями F-16.

15 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину активизировать удары по территории в глубине России.

По информации FT, Трамп во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и посадить Кремль за стол переговоров. Два человека, знакомых с содержанием разговора, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут нужное оружие.

Однако Трамп заявил, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты. Лидер Белого дома также отрицательно ответил на вопрос журналиста, «должен ли Зеленский атаковать Москву».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.

По информации The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке. Речь идет, в частности, о системах ПВО Patriot, ракетах и боеприпасах американского производства.