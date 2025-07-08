Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что не несет ответственности за прекращение поставок оружия.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Трамп сообщил Зеленскому в пятницу, 4 июля, что поручил Пентагону проверить запасы боеприпасов после того, как США нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана в июне, однако не отдавал распоряжений заморозить поставки оружия.

Собеседники издания также сообщили, что американский лидер заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отправят Украине столько оружия, сколько смогут.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник в ходе брифинга, что именно министр обороны Пит Хегсет поручил Пентагону провести пересмотр, чтобы убедиться, что все, что выходит за пределы страны соответствует интересам США, напомнили в WSJ.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поставляют вооружение Украине, однако в то же время должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.

Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.