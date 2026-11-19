Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ на саммите АТЭС в КНР, 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

В китайском городе Шэньчжэнь в четверг, 19 ноября, состоялись исторические трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, пишет Reuters .

Обновлено в 12:00. Трехсторонняя встреча завершилась примерно через полтора часа, пишет CNN.

По данным издания, Путин первым прибыл на встречу, на которой председательствовал Си Цзиньпин.

Реклама

Лидеры встретились на вилле Kylin Villa и сфотографировались на фоне флагов своих стран, не пожав друг другу руки перед тем, как войти в зал заседаний, пишет CNN.

«Это первая встреча глав Китая, России и США, и она имеет историческое значение», — заявил Си Цзиньпин.

Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

Это первые трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы нераспространения ядерного оружия , а также войну в Украине.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Утром 19 ноября президент США провел переговоры с Си Цзиньпином , в ходе которых они обсудили экономическое сотрудничество США и Китая, а также таможенные пошлины.