— Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики подтвердило, что 19 ноября состоится встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Роман, на мой взгляд, Путин может проявлять рациональность в каких-то других вопросах, но в отношении Украины он не способен адекватно воспринимать ситуацию. Путин, по моему мнению, до сих пор считает, что достаточно просто с кем-то договориться — через голову Украины, — и ему подарят Украину. Скажут: «Хорошо, это твое, делай что хочешь». Как вы считаете, насколько велика угроза того, что эта встреча на троих — Трампа, Си и Путина — может перерасти в новый предательский Мюнхен, который, по сути, положил начало Второй мировой войне? Что вы об этом думаете?

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— Что касается вывода, который вы, Дмитрий, сделали относительно Мюнхена, — я убежден, что тема взаимоотношений и российской агрессии против Украины на встрече тройки вообще не будет подниматься. Есть несколько вопросов, по которым у тройки нет договоренностей.

Уже вторую неделю идет диалог о том, проводить ли эту встречу. Это первый вопрос. И второй: если проводить, то с каким содержанием, с какими вопросами? А вопрос Украины — если его можно так назвать (я, честно говоря, не знаю, можно ли так его обозначить) — не согласован для обсуждения.