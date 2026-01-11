— Западная пресса пишет о том, что мы уже, конечно, это много раз слышали и слушали, что Дональд Трамп всё больше и больше разочаровывается во Владимире Путине. И что результатом такого разочарования является и захват нефтяных танкеров под российскими флагами, и поддержка законопроекта о санкциях, об усилении санкций по отношению к России. Видите ли вы какие-то признаки того, что Трамп на самом деле разочаровывается в Путине?

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— Я бы не сказал. Во-первых, это разные вещи. Я думаю, история с танкерами и этот законопроект, который еще нужно дождаться, чтобы он прошел через Конгресс и Сенат. И даже если он пройдет через Конгресс и Сенат, это всего лишь закон, который лежит на столе у Трампа и которым он может пользоваться, но это не значит, что он сразу вступит в силу. То есть это просто то оружие, которое у Трампа есть. Но будет он его использовать или нет — это все равно вопросы к нему.

Поэтому я бы сказал, что да, Трамп — он волнами ходит из одной стадии в другую. Одна стадия — это «у вас нет карт» — это когда он вместе с Путиным давит на [президента Украины Владимира] Зеленского. Другая стадия — это «Путин бумажный тигр». Вот он сейчас находится в этой второй стадии, скорее. Но она никогда не будет окончательной.