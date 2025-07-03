Трамп сегодня проведет телефонный разговор с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Японии, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что проведет телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом вечером. Об этом диктатор сказал в четверг, 3 июля, на так называемом форуме «Сильные идеи нового времени», сообщил пропагандистский Telegram-канал Shot.

Трамп подтвердил, что проведет разговор с Путиным в 10 утра (17:00 по Киеву).

«В 10:00 утра состоится разговор с президентом России Путиным. Спасибо!» — написал Трамп в Truth Social.

Последний раз Путин говорил с Трампом 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения».

Президент США отметил, что говорил с диктатором об Иране, поскольку он «очень хорошо знает эту страну».

Разговор длился почти час. Президент США отметил, что во время разговора Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном должен быть прекращен. В ответ Трамп подчеркнул, что его война в Украине «также должна закончиться».

Это был третий разговор Трампа с Путиным за месяц и пятый с начала года.

1 июля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным.

Как заявили в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств». Кроме этого, диктатор заявил Макрону, что Запад «много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия».

Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.