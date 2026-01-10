По мнению источников The Telegraph, в администрации Дональда Трампа все больше соглашаются с мнением Европы, что российский диктатор тянет время (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине из-за опасений, что он «тянет время», а не стремится к миру в Украине, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным собеседников издания, Трамп считает Путина большим препятствием для мира, чем президента Украины Владимира Зеленского.

Источники The Telegraph утверждают, что решение президента США захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях были сигналом для Путина, что у того заканчивается время, чтобы положить конец войне.

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Источник, близкий к внутреннему кругу Трампа, сказал: «Он работает по принципу кнута и пряника. И думаю, что пряники закончились».

Издание отмечает: хотя ранее президент США тепло отзывался о Путине и утверждал, что в войне виновата Украина, несколько нынешних и бывших вашингтонских чиновников полагают, что сейчас он все больше соглашается с точкой зрения Европы, что Путин тянет время.

«Администрацию утомляет то, что… россияне используют стратегию „два шага вперед, один шаг назад“… они кажутся готовыми, а потом, когда возникают ситуации, на которые, как мы думали, они будут готовы, они или обостряют обстановку, или на некоторое время замолкают», — отметил один из бывших чиновников. Он также сказал, что Украина более склонна к компромиссам.

За день до встречи Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками, убив по меньшей мере одного человека, отмечается в статье.

Британский чиновник заявил, что в результате этого мировоззрение администрации Трампа стало ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо прежде. Он сказал: «Постоянная жестокость, коварное поведение и игры Путина не остаются незамеченными администрацией».

В то же время The Telegraph отмечает, что предыдущие шаги США заканчивались ослаблением давления на Москву, а член Совета национальной безопасности времен первого срока Трампа заявил, что последний поворот был частью обычных приливов и отливов политики, которая все еще сосредоточена на переговорах с Кремлем.

«Я думаю, что это оперативный, а не стратегический вопрос. Он может настаивать на определенных оперативных вещах, но его стратегическое желание быстро прекратить войну в Украине, кажется, неизменно», — отметил этот источник.

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Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «президент Трамп сосредоточен на урегулировании этой войны и прекращении бессмысленных убийств, вызванных некомпетентностью Джо Байдена».

Переговоры Украины о мире и последние противоречия между США и Россией

28 декабря в резиденции президента США Мар-а-Лаго состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил о «очень большом прогрессе». По его словам, нерешенным остается вопрос территорий. Он также заявил о готовности приехать в Украину, если это поможет заключить соглашение о мире.

Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

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7 января США захватили нефтяной танкер Marinera, на который Россия распространила свою юрисдикцию. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Министерство транспорта РФ пожаловалось, что американцы « не имели права» задерживать судно.

В ночь с 8 на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час.

В Воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

« для Варшавы, Бухареста, Будапешта и многих других столиц». Президент Украины отреагировал на российский удар по Львовской области . Он отметил, что россияне показательно применили баллистику близко к границам Евросоюза, что означает одинаковый вызовдля Варшавы, Бухареста, Будапешта и многих других столиц».

9 января Трамп заявил, что поддерживает законопроект о новых санкциях против РФ, но подчеркнул, что документ должен ему «подчиняться».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из инициаторов законопроекта, заявлял, что принятие закона даст президенту США «мощные рычаги давления» на государства, которые остаются ключевыми покупателями российских энергоносителей. Среди них сенатор выделил Китай, Индию и Бразилию.