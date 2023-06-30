Берега попутал. Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России для остановки войны

30 июня, 07:07
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Рассел Чейн)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Рассел Чейн)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить российскую агрессию.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Трамп не исключил, что украинским властям, возможно, придется уступить часть территории в пользу России, чтобы остановить полномасштабную войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года.

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Кроме того, он заявил, что российский президент был «несколько ослаблен» мятежом «вагнеровцев», и что США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.

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«Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны», — сказал Трамп.

«Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, — это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир», — добавил бывший президент США.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Дональд Трамп Война в Украине Война России против Украины

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