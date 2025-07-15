Президент США Дональд Трамп до сих пор не считает, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского «есть карты» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп все еще полагает, что страна-агрессор Россия обладает преимуществом в войне против Украины, а ее победа неизбежна, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что 14 июля Трамп пошел дальше, чем когда-либо, в помощи Украине, поскольку дал зеленый свет европейской закупке систем противоракетной обороны Patriot и другого вооружения.

Однако, как уточняет Politico, это не означает, что он считает, будто у президента Украины Владимира Зеленского «есть карты».

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп до сих пор думает, что у Москвы преимущество. Но он более охотно участвует в урегулировании войны, поскольку его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным растет.

«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет. У России большая экономика, большая армия, более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто безразлично. Президент просто хочет остановить убийства», — рассказал неназванный чиновник.

Двое других высокопоставленных чиновников администрации отметили, что изменение риторики Трампа относительно Украины стало реакцией на равнодушие Путина к попыткам договориться о мирном соглашении.

«Некоторые из недавних российских атак были худшими из всех. В последнее время они стали менее избирательными, и президенту это не нравится», — подчеркнул один из чиновников.

Оба представителя администрации признали, что европейские лидеры успокоили президента США в отношении вовлеченности континента, в частности, в вопросе трат на коллективную оборону.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые располагают ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.