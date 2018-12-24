Трамп: Саудовская Аравия согласилась вместо США профинансировать восстановление Сирии Сегодня, 21:03 24 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась вместо США принять участие в восстановлении Сирии, разрушенной многолетней войной.

Глава Белого дома считает более аргументированной позицию, когда "богатые страны" выделяют средства на восстановление соседних государств, а не США, которых с Сирией разделяют 5000 миль.

"Саудовская Аравия согласилась выделить необходимые средства для восстановления Сирии вместо США. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей, а не Великая страна США, которая находится на расстоянии 5000 миль", - заявил он в Twitter.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.