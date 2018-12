Трамп: Саудовская Аравия согласилась вместо США профинансировать восстановление Сирии

Глава Белого дома считает более аргументированной позицию, когда "богатые страны" выделяют средства на восстановление соседних государств, а не США, которых с Сирией разделяют 5000 миль.

"Саудовская Аравия согласилась выделить необходимые средства для восстановления Сирии вместо США. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей, а не Великая страна США, которая находится на расстоянии 5000 миль", - заявил он в Twitter.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!