Трамп заявил, что провел замечательную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином Сегодня, 09:07 196 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Kevin Lamarque Дональд Трамп и Си Цзиньпин REUTERS / Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что он провел отличную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, так же как и надеялся, передает Reuters.

Переговоры с Китаем продолжаются, сказал Трамп, добавив, что он думает, что США с Китаем вернулись на успешную линию переговоров. США пообещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры.



Встреча Трампа с Си Цзиньпином состоялась в рамках саммита G20 в Осаке.

Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа, которая сопротивляется проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличения в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США в ответ взаимные пошлины, которые достигли суммы более $ 100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си достигли временного "перемирия" в торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достичь нового двустороннего торгового соглашения.

Впрочем противостояние продолжается на локальном уровне: США и их союзники лоббируют различные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei), обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.