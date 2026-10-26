«Превратилась в д*рьмо». Трамп обрушился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвегию, вспомнив решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира. Он назвал государство "отстойным", а также сравнил его с мусорной свалкой.

Об этом сообщает Politico.

Несмотря на развязывание войны с Ираном и свержение диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп активно заявлял о своих миротворческих способностях, утверждая, что урегулировал по меньшей мере восемь конфликтов за время своего второго президентского срока.

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Однако Нобелевский комитет в Осло дважды не выдал ему премию. В 2025 году — Марии Корине Мачадо, видной фигуре в венесуэльской оппозиции; и в 2026 году — южноафриканскому юристу Нави Пиллай за ее усилия по продвижению мира и международного права.

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«А как же я? Они что, устраивают два таких мероприятия? Так что я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия — это отстой. Норвегия превратилась в полное д*рьмо», — заявил Трамп во время предвыборного митинга.

Трамп, обрушившись с критикой на иммиграцию в США, перешёл к критике Норвегии.

«Мы сотрудничаем с Данией — хорошая страна, приятная страна. Если кто-то из Дании захочет приехать к нам — я только за. Но что касается Сомали… с меня хватит. С меня хватит! Дания — другое дело, их мы примем. А вот Швеция, Норвегия… пожалуй, нет. Ведь мне так и не дали Нобелевскую премию, хотя я положил конец конфликтам. Так что никто из Норвегии мне не нужен. Не хочу иметь с Норвегией ничего общего», — сказал Трамп.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на заявления Трампа подтвердил независимость Нобелевского комитета.

«Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы напомнили ему об этом, если кто-то задается этим вопросом, и это по-прежнему так», — заявил Эйде.

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Несмотря на заявления о восьми завершенных конфликтах, Трамп до сих пор не смог остановить войну в Украине, которую обещал закончить в первый же день своего президентства. Кроме того, американский лидер развязал войну с Ираном, которая длится уже более семи месяцев и привела к рекордному росту цен на энергоносители.

Стороны некоторых конфликтов, которые, по утверждению Трампа, он урегулировал, отрицают дипломатическую роль президента США. А в некоторых регионах, в частности, в Демократической Республике Конго и вдоль границы между Камбоджей и Таиландом, боевые действия возобновились.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. В октябре прошлого года, перед объявлением лауреатов, Трамп заявил, что если он не получит премию, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов.