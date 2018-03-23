Трамп решил обложить пошлинами китайские товары

Президент США заявил, что принял решение после кибератак из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение было принято в ответ на кражу американских технологий хакерами во время выхода компаний из США на китайский рынок.

Руководство Китая заявило, что примет меры для защиты своих "законных прав".

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать в течение 15 дней международной реакции, и лишь затем введет пошлины. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от решения Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия проиграют все стороны.