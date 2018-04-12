Трамп: Решение по Сирии будет принято "достаточно скоро"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в ответ на химическую атаку "достаточно скоро".

Об этом он заявил в четверг, 12 апреля, на брифинге в Белом доме, передает The Hill.

"Нам нужно принять некоторые дополнительные решения, они будут сделаны достаточно скоро", - заявил Трамп.

Американский президент добавил, что в четверг примет участие в совещании для обсуждения возможных вариантов действий. "Посмотрим, что произойдет. Жаль, что мир ставит нас в такое положение", - сказал Трамп.

Напомним, что 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ.  Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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