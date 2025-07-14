«Это предупредительный выстрел». Новая риторика Трампа в отношении Путина не означает, что США вдруг станут верным союзником Украины — FT

14 июля, 08:59
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Париже, 7 декабря 2024 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Париже, 7 декабря 2024 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Гневная риторика президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина смягчает опасения, что Вашингтон может отказаться от Украины, но не означает кардинальных изменений в пользу Киева.

Об этом пишет Financial Times, анализируя последние заявления американского лидера.

Гнев Трампа сигнализирует о серьезной смене риторики Белого дома, поскольку в первые месяцы своего второго срока президент США возлагал ответственность за конфликт на президента Украины Владимира Зеленского. Однако с тех пор президент США все больше раздражен упрямством страны-агрессора России в переговорах о возможном прекращении огня в войне против Украины, которое бы послужило шагом к долгосрочному урегулированию — ключевой цели внешней политики Трампа, пишет FT.

И все же, жесткие заявления Трампа могут не означать кардинальные перемены. Так, по мнению Макса Бергмана из Центра стратегических и международных исследований, «это предупредительный выстрел в сторону России и Путина», однако это не означает, что Соединенные Штаты вдруг превратятся в верного союзника Украины или начнут ей оказывать большую поддержку.

Новая риторика Трампа породила в европейских столицах определенные надежды на то, что его позиция изменилась, однако, как сообщили FT два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с США по вопросам обороны и безопасности, пока мало реальных доказательств того, что Белый дом станет более проукраинским.

По словам чиновников, западные союзники Украины все еще считают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера в переговорах, а Зеленского — как главное препятствие на пути к достижению мирного соглашения.

Собеседники FT также указали, что, комплексы Patriot имеют решающее значение для способности Украины защитить себя от атак РФ, они не изменят ход войны.

Издание также приводит мнение старшего научного сотрудника Европейского центра Атлантического совета, который считает, что «заявление Трампа, вероятно, больше связано с его разочарованием в Путине, а не с симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины».

В публикации также отмечается, что, тем не менее украинский лидер добился определенных успехов в управлении Трампом. По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посоветовали Зеленскому изменить свой подход к американскому лидеру — хвалить и благодарить Вашингтон за поддержку Украины.

Впрочем, президенту Украины все еще приходится иметь дело с администрацией США, в которой сохраняется скептицизм относительно помощи Киеву, констатирует FT.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — солдаты, по большей части его солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в отношении Путина, президент США отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.

Редактор: Кулакова Ксения

