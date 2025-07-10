Рубио после встречи с Лавровым: Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России

Рубио сделал заявление о войне в Украине после встречи с Лавровым (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова заявил, что США «разочарованы отсутствием гибкости» со стороны России по завершению войны против Украины.

«Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я передам в Вашингтон уже этим вечером… Я передал то, что сказал президент [США Дональд Трамп], и разочарование из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах или в пути вперед», — сказал Рубио в четверг, 10 июля, на брифинге.

По его словам, это был «откровенный разговор», и он обсудил с Лавровым другие вопросы, не связанные с войной в Украине, но «это была самая важная тема».

«Президент разочарован и расстроен тем, что с российской стороны не было больше гибкости, чтобы прекратить эту войну. Мы надеемся, что это может измениться, и мы будем продолжать быть вовлеченными там, где видим возможности изменить ситуацию», — заявил госсекретарь США.

По словам Рубио, в отдельных заявлениях Лаврова звучали сигналы, которые могут стать «основой для дальнейшего диалога».

Кроме того, госсекретарь заявил, что Вашингтон заранее предупреждал Москву о вероятности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации.

«Президенту нужна гибкость относительно того, как и когда будут применяться эти санкции, потому что это дает им максимальное влияние в любых разговорах и переговорах. Поэтому он говорил об этом как о реальном варианте», — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что введение санкций — это результат разочарования отсутствием прогресса со стороны РФ, но решение все же должен принять Трамп.

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) завершилась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова. Встреча длилась 50 минут.

Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствовали — заместитель госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Со стороны РФ — и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

Рубио и Лавров провели встречу в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN).

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США, пишет Радио Свобода.

Их предыдущая личная встреча состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако безуспешно.