Трамп заявил о «хороших отношениях» с Путиным и непонимании войны против Украины
В последнее время Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Путина (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.
Видео с речи опубликовал Forbes Breaking News на своем YouTube-канале.
«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Видимо, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
В последнее время Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Путина, в частности тем, что Москва не демонстрирует готовности к урегулированию конфликта в Украине.
В конце сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оба президента якобы «сохраняют открытость к мирному урегулированию» и что Россия якобы продолжит «искать возможности для мира».