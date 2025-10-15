Трамп заявил о «хороших отношениях» с Путиным и непонимании войны против Украины

15 октября, 05:47
В последнее время Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Путина (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.

Видео с речи опубликовал Forbes Breaking News на своем YouTube-канале.

«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Видимо, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

В последнее время Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Путина, в частности тем, что Москва не демонстрирует готовности к урегулированию конфликта в Украине.

В конце сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оба президента якобы «сохраняют открытость к мирному урегулированию» и что Россия якобы продолжит «искать возможности для мира».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Владимир Путин Россия-США Дональд Трамп Война России против Украины

Поделиться:

