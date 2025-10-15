Трамп заявил о «хороших отношениях» с Путиным и непонимании войны против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.

Видео с речи опубликовал Forbes Breaking News на своем YouTube-канале.

«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Видимо, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

Реклама

Читайте также: Зеленский и Трамп могут устроить Путину черную пятницу

В последнее время Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Путина, в частности тем, что Москва не демонстрирует готовности к урегулированию конфликта в Украине.



В конце сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оба президента якобы «сохраняют открытость к мирному урегулированию» и что Россия якобы продолжит «искать возможности для мира».