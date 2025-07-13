Трамп поставил Путина выше национальных интересов США, но российский диктатор не стал отвечать ему тем же, пишет профессор политологии (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство российским диктатором Владимиром Путиным , и причина этого заключается, вероятно, в том, что американскому лидеру не удалось сыграть героя в российско-украинской войне.

Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман в статье, опубликованной на сайте американского телеканала MSNBC.

Анализируя изменение риторики Трампа, автор публикации соглашается, что президент США действительно недоволен, но не из-за вторжения России в Украину. Гроссман акцентирует на том, что Дональд Трамп никогда не осуждал нападение Москвы как агрессивное или незаконное, а также не выражал принципиальной поддержки независимости и суверенитету Украины. Трамп, по мнению политолога, также не раздражен ударами РФ по гражданским объектам Украины. Тезисы президента США всегда обобщенные, без обвинений в адрес РФ, как люди говорят о стихийных бедствиях, отмечает Николас Гроссман.

Он также выразил уверенность, что, если бы Дональда Трампа действительно беспокоили убийства мирных жителей Украины, он бы не приостанавливал передачу ракет для ПВО. Главная претензия Трампа к Путину заключается в том, как российский диктатор ведет себя по отношению к нему, считает Гроссман.

По мнению политолога, причина раздражения Дональда Трампа кроется в том, что события не вписываются в сценарий его «реалити-шоу». Он обещал быстро положить конец войне РФ против Украины, используя давление на украинцев и личные отношения с российским диктатором, чтобы остановить бои и получить Нобелевскую премию мира. Теперь, констатирует Николас Гроссман, «эта самоутверждающая фантазия разбивается о реальность».

«Трамп поставил Путина выше национальных интересов США, и Путин не ответил ему взаимностью», — пишет политолог.

По мнению аналитика, Кремль мог бы сказать, что это все вина предыдущего президента США Джо Байдена, и предложить Трампу что-то хрупкое, что тот бы мог назвать сделкой, но не сделал даже такого. Более того, рассуждает Гроссман, Путин, вероятно, получает удовольствие от демонстрации доминирования.

«Он играет с Трампом, а не прикрывает его фиговым листком», — трактует политолог действия российского диктатора.

И, возможно, это было уже слишком. Трамп почти согласился поставлять оружие Киеву через посредничество НАТО, что может улучшить положение Украины. Однако, резюмирует Николас Гроссман, даже при таком позитивном сценарии вред, нанесенный Украине шестью месяцами абсурдных переговоров, не будет компенсирован.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — солдаты, по большей части его солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в отношении Путина, президент США отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.