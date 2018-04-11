Трамп рассматривает вариант массированного военного удара по Сирии - NYT

Президент США Дональд Трамп совместно с советниками рассматривает несколько вариантов ответа на применение в Сирии химического оружия, в том числе и масштабного военного удара, сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Трамп рассмотрел несколько предложенных вариантов военного ответа, в том числе более масштабный удар по сравнению с обстрелом ВМС США базы в Хомсе в апреле 2017 года.

По мнению советников, только более мощный удар послужит сдерживающим фактором для дальнейшего использования химического оружия против населения Сирии.

"Уже все варианты находятся на столе…но я не буду предугадывать, что президент будет делать в ответ на события в Сирии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

7 апреля, в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Президент Трамп не исключил применения военной силы против режима Башара Асада. По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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