Трамп рассказал об "очень жестокой схватке" с россиянами в Сирии

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По словам Трампа, в схватке погибло много людей

По словам Трампа, в схватке погибло много людей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько недель назад в Сирии произошло столкновение американских военных с российскими силами.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

"У нас была очень, очень жестокая - мы недавно говорили об этом - схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В этой битве погибло много людей", - сказал американский президент.

Напомним, 12 апреля директор ЦРУ, кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео заявил, что в начале этого года в Сирии погибли "несколько сотен" граждан России.

8 февраля СМИ сообщили о гибели россиян возле Хашшама в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации по сторонникам режима сирийского президента Башара Асада.

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В результате столкновения, по некоторым данным, были убиты более 200 наемников, большая часть которых были россиянами.

По данным Spiegel, во время боя случайно погибли от 10 до 20 российских наемников. В проасадовских силах потери составили до 200 человек.

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