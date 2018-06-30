Трамп рассказал, о чем собирается говорить с Путиным в Хельсинки

Трапм заявил, что среди тем его переговоров с Путиным будет Украина

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, о чем он намерен говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Среди названных Трампом тем - конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США, сообщает Reuters.

"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах ... мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы", - заявил президент США журналистам на борту самолета, летящего в Нью-Джерси.

Читайте также: Советник Трампа подтвердил позицию США по Крыму

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.