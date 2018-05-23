Трамп рассказал, когда примет решение по саммиту с КНДР

Дональд Трамп примет решение по саммиту с КНДР на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе примет окончательное решение относительно проведения встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"На следующей неделе будет известно о Сингапуре", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду место проведения встречи 12 июня, передает The Hill.

Ранее днем госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Комитете Палаты представителей по иностранным делам сообщил, что переговоры "по-прежнему запланированы на 12 июня".

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Ранее Дональд Трамп заявлял, что запланированная на 12 июня историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.