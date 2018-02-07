Трамп распорядился создать Центр усиленной проверки мигрантов

Президент США Дональд Трампа подписал распоряжение о создании в стране Национального контрольного центра, который займется проверкой мигрантов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что центр будет идентифицировать мигрантов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, а также безопасности границ и граждан.

Центр перейдет под руководство Министерства внутренней безопасности и будет взаимодействовать с другими правительственными структурами для получения разведданных на отдельных лиц.

Ранее сообщалось, что Трамп готов подписать стратегию, согласно которой американское гражданство получат 1,8 миллионов нелегальных мигрантов. Он также заявил, что его страна хотела бы принимать мигрантов со всего мира.