Трамп раскрыл подробности подготовки второй встречи с Кин Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает подготовку второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном,
По словам главы Белого дома, стороны рассматривают три или четыре площадки для будущей встречи, которая состоится в недалеком будущем, передает Reuters.
"У нас очень хорошие отношения с главой Кимом. Мне он нравится, я ему нравлюсь, у нас хорошие отношения", - признался он.
Трамп подчеркнул, что его администрация в переговорах с Пхеньяном добилась "невероятного" прогресса. "У вас нет ракетных пусков, у вас нет ядерных испытаний. Мы достигли невероятного прогресса - сверх невероятного", - добавил президент США.
Напомним, что офис президента Южной Кореи заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын согласился на проведение второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
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Перед этим государственный секретарь США Майк Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.
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