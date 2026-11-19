Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников, осведомленных о ходе разговора.

Трамп позвонил участникам встречи в Берлине с борта самолета Air Force One 19 ноября — через несколько часов после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

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В ходе разговора президент США заявил, что Путин «серьезно настроен на мирные переговоры по Украине». В то же время он выразил скептицизм относительно дальнейшего выделения миллиардов долларов на военную поддержку Киева со стороны Коалиции желающих.

По словам одного из участников встречи, Трамп подчеркнул, что в войне гибнет много людей, а страны тратят на нее значительные средства, поэтому боевые действия необходимо прекратить. Он также заверил европейских лидеров, что Путин «готов к переговорам для заключения мирного соглашения».

В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские чиновники также скептически оценивают готовность Путина завершить войну. Кроме того, они опасаются, что в ходе закрытых переговоров в Китае Трамп мог согласиться на неприемлемые для Украины уступки.

Фото: NV

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС.

В декларации нет прямых упоминаний о войне России против Украины, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

Глава Кремля после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне обвинил Киев в нежелании завершать «конфликт» и идти на «компромиссы».

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«Если они [Украина] хотят закончить конфликт, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены американцами еще до Анкориджа», — заявлял Путин, намекая на вывод Сил обороны с Донбасса, удержание которого, по утверждению диктатора, «не имеет смысла» для Украины.