13 ноября 2018, вторник

Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. Чем это закончилось для Франции? Они начали изучать немецкий язык в Париже раньше, чем пришли США. Платите за НАТО или нет!" – заявил он в Twitter.

Напомним, что Эммануэль Макрон заявил, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США, поэтому выход Вашингтона из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии". 

После этого во время встречи в Париже Эммануэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление участия Европы в НАТО.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове