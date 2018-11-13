Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но это была Германия в Первой и Второй мировых войнах. Чем это закончилось для Франции? Они начали изучать немецкий язык в Париже раньше, чем пришли США. Платите за НАТО или нет!" – заявил он в Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

Напомним, что Эммануэль Макрон заявил, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США, поэтому выход Вашингтона из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".

После этого во время встречи в Париже Эммануэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление участия Европы в НАТО.