«Видите, куда это их завело». Трамп заявил, что Европе следует сосредоточиться на войне РФ против Украины, а не на Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии. Об этом он сказал в понедельник, 19 января, в интервью NBC News.

Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые против покупки Гренландии Соединенными Штатами. По его словам, остров «необходим для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз».

Реклама

«Европе стоит сосредоточиться на войне России против Украины, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем должна сосредоточиться Европа, а не на Гренландии», — сказал американский президент.

На вопрос, реализует ли он планы по введению пошлин против европейских стран при отсутствии соглашения по Гренландии, Трамп ответил: «Да, на все 100%».

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Реклама:

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».