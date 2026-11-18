Чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский в эфире Radio NV рассказал о встрече президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, а также о ее последствиях.

— Скажите, с вашей точки зрения, благодаря чему, вопреки чему этот трехсторонний саммит стал возможным?

— Во-первых, я хочу сказать, что, с моей точки зрения, это событие очень негативное. И оно, безусловно, будет использовано Россией не столько для того, чтобы продвигать какую-то конкретную повестку дня, а для того, чтобы подтвердить, что Путин равный с большими государствами, рядом с ними сидит за столом… Ради одного этого фото стоило туда ехать.

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Более того, я спрогнозирую, что в комментариях Москвы будет сказано, что эта встреча состоялась по предложению и настоянию именно России, что отчасти соответствует действительности. Именно Путин много раз и в последнее время упорно хотел такой встречи.

Очень жаль, и это огромная ошибка Трампа — в том, что он согласился. Си Цзиньпин не хотел этого делать, потому что для него нет никакой добавленной стоимости, но я так думаю, что его особые отношения с Путиным сыграли свою роль.