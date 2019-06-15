Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе
Глава Белого дома Дональд Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Иран действительно сделал это. Они сделали это, потому что вы видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, и на ней разве что не написано было, что она иранская. Вы видели катер, который пытается снять мину со стенки борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены», — заявил Трамп, ссылаясь на видео, обнародованное Военно-морским флотом США.
В связи с этим он настаивает на введении жестких санкций против иранской нефтяной промышленности.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры.
Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.
Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за это на иранское правительство.
В свою очередь Тегеран все обвинения в свой адрес отвергает.