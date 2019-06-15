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Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе

15 июня, 11:50
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Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Иран обвинения США отвергает

Глава Белого дома Дональд Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

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«Иран действительно сделал это. Они сделали это, потому что вы видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, и на ней разве что не написано было, что она иранская. Вы видели катер, который пытается снять мину со стенки борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены», — заявил Трамп, ссылаясь на видео, обнародованное Военно-морским флотом США.

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В связи с этим он настаивает на введении жестких санкций против иранской нефтяной промышленности.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры.

Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за это на иранское правительство.

В свою очередь Тегеран все обвинения в свой адрес отвергает.

Теги:   Диверсия США Танкер Иран Дональд Трамп

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