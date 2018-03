Трамп прокомментировал возможную причастность РФ к отравлению Скрипаля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную причастность РФ к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Трампа, прежде всего нужно получить прямые доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля.

"Как только мы получим факты прямо свидетельствующие об этом, мы будем осуждать Россию, или кого бы то ни было другого", - цитирует Трампа ВВС.

"As soon as we get the facts straight, if we agree with them, we will condemn Russia or whoever it may be" - President Trump on Salisbury poisoning https://t.co/fiPPBhAZFc pic.twitter.com/wv5kWRIK2e