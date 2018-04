Трамп о результатах исторической встречи лидеров двух Корей: Корейская война закончится!

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты исторической встречи лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ином и КНДР Ким Чен Ыном.

По мнению Трампа, результаты встречи свидетельствуют о завершении войны на Корейском полуострове и США должны гордиться этим.

"Корейская война завершится!...После невообразимых ракетных пусков и ядерных испытаний (КНДР – Ред.), проходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Это отлично, но только время покажет ее результативность!", - написал Трамп в Twitter.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!