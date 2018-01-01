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Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" во Франции

Сегодня, 07:03
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад. Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире", - написал Трамп в Twitter. 

Трамп напомнил, что на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".

"Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США. Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах", - добавил американский президент.

Напомним, что в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату.

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Ранее, премьер-министр Франции Эдуар Филипп ввел мораторий на повышение цен на топливо. 

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.  

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека.

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Желтые жилеты в Париже обрисовали и повредили Триумфальную арку

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Теги:   Протест Эммануэль Макрон Дональд Трамп Франция США

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