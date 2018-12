Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" во Франции

"Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад. Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире", - написал Трамп в Twitter.

Трамп напомнил, что на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".

"Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США. Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах", - добавил американский президент.

Напомним, что в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату.

....in the world. I want clean air and clean water and have been making great strides in improving America’s environment. But American taxpayers – and American workers – shouldn’t pay to clean up others countries’ pollution.