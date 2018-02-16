Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года

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Дональд Трамп: Не было никакого сговора с россиянами

Дональд Трамп: Не было никакого сговора с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинительное заключение против россиян во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году подтверждает, что не было "никакого сговора" между его избирательным штабом и Россией.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего объявления баллотироваться на пост президента",- написал он в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что вмешательство россиян никак не повлияло на исход американских выборов.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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