Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года

Дональд Трамп: Не было никакого сговора с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинительное заключение против россиян во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году подтверждает, что не было "никакого сговора" между его избирательным штабом и Россией.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего объявления баллотироваться на пост президента",- написал он в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что вмешательство россиян никак не повлияло на исход американских выборов.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 февраля 2018 г.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.