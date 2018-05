Трамп продолжит политику максимальных санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом глава Белого дома заявил после того, как отменил предстоящий исторический саммит США-КНДР.

BREAKING: Trump says `maximum pressure campaign will continue' against North Korea.

В своем выступлении перед журналистами Трамп допустил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится 12 июня или позже, при условии "конструктивных" шагов со стороны Пхеньяна.

BREAKING: Trump says it's `possible' that North Korea summit happens June 12 or later, awaits `constructive' steps from Kim.