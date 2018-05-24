24 мая 2018, четверг

Трамп продолжит политику максимальных санкций против КНДР

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом глава Белого дома заявил после того, как отменил предстоящий исторический саммит США-КНДР.

В своем выступлении перед журналистами Трамп допустил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится 12 июня или позже, при условии "конструктивных" шагов со стороны Пхеньяна.

Напомним, что 24 мая Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре.

Отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

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