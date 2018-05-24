Трамп продолжит политику максимальных санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат политику максимального давления на Северную Корею, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом глава Белого дома заявил после того, как отменил предстоящий исторический саммит США-КНДР.

BREAKING: Trump says `maximum pressure campaign will continue' against North Korea. — The Associated Press (@AP) 24 мая 2018 г.

В своем выступлении перед журналистами Трамп допустил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится 12 июня или позже, при условии "конструктивных" шагов со стороны Пхеньяна.

BREAKING: Trump says it's `possible' that North Korea summit happens June 12 or later, awaits `constructive' steps from Kim. — The Associated Press (@AP) 24 мая 2018 г.

Напомним, что 24 мая Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре.

Отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.