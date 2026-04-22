Трамп продлил временное перемирие с Ираном

Во вторник, 22 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не представят свое предложение о мирном урегулировании.

На своей странице в Truth Social он подчеркнул, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «во всех других отношениях оставаться готовыми и способными к действиям».

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«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение», — говорится в сообщении.

Представители Ирана ранее заявили, что США нарушили временное перемирие, которое стороны заключили две недели назад. Кроме того, представители Тегерана отказались участвовать в переговорах с США, которые планировались в Пакистане 22 апреля. Делегация США в Пакистан также не поехала.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

Сообщалось, что Иран снова усилил контроль над Ормузским проливом и фактически объявил его закрытым в ответ на продолжающуюся американскую блокаду иранских портов. Агентство также пишет об обстрелах судов во время прохождения пролива и о том, что Трамп публично обвинил Тегеран в попытке шантажа.

21 апреля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых вице-президент Джей Ди Вэнс поехал в Пакистан. Белый дом ждал от Тегерана ответ весь день 20 апреля.