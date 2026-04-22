Продление президентом США Дональдом Трампом перемирия с Ираном, несмотря на провал мирных переговоров, произошло на фоне внутреннего раскола в Тегеране, в частности, по вопросу обогащения урана, пишет CNN .

Трамп принял решение о продлении перемирия за несколько часов до его окончания. По данным CNN, за несколько дней до этого США направили Ирану перечень основных пунктов соглашения для согласования перед следующим раундом переговоров. Но Белый дом так и не получил никакого ответа перед тем, как вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был лететь в Пакистан для следующих встреч.

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22 апреля Трамп провел встречу в Белом доме с Вэнсом, госсекретарем Марком Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном и директором ЦРУ Джоном Ратклиффом. Чиновники призвали главного посредника из Пакистана, фельдмаршала Асима Мунира, получить хотя бы какой-то ответ, прежде чем Вэнс отправится на переговоры. Однако через несколько часов ничего не последовало, пишет CNN.

По словам трех чиновников, основной причиной отсутствия ответа стал раскол в иранском руководстве, о чем США сообщили пакистанские посредники. Администрация Трампа считает, что у иранцев нет консенсуса относительно своей позиции в обсуждении вопроса обогащения урана и текущих запасов обогащенного урана — это главный камень преткновения в мирных переговорах.

США считают, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, возможно, не дает своим подчиненным четкие указания, им просто приходится догадываться, чего он хочет, без конкретных инструкций. По данным CNN, попытки Хаменеи оставаться в тени нарушили ход внутренних обсуждений в иранском правительстве.

Один из чиновников отметил, что всё ещё существует вероятность того, что переговорщики со стороны США и Ирана вскоре встретятся. Однако когда это произойдет — неясно.

В Truth Social Трамп объявил о продлении перемирия, назвав представителей иранского правительства «серьезно расколотыми». Он заявил, что стремится к дипломатическому решению войны, опасаясь возобновления непопулярного конфликта, который, по его словам, США уже «выиграли». Однако провал переговоров пока подчеркивает трудности, с которыми Трамп продолжает сталкиваться в поисках соглашения с многочисленными условиями, говорится в материале.

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Инфографика: NV

Теоретически продление перемирия может дать Ирану больше времени для согласования единой позиции, одобренной Хаменеи. В США заявили, что поездку на следующий раунд переговоров можно быстро организовать, если Белый дом получит от Тегерана сигнал о готовности.

22 апреля Трамп объявил, что, «учитывая серьезный раскол в иранском правительстве», по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.