Трамп продлил действие программы слежки за иностранцами

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации. Это не тот же закон FISA, которым так неправильно злоупотребляли во время выборов. Я всегда буду поступать правильно для нашей страны и ставлю безопасность американского народа на первое место!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что 18 января, Сенат Конгресса США одобрил продление на шесть лет срока действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб (FISA), позволяющий в течение года без постановления суда вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это соответствует интересам национальной безопасности.

 

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