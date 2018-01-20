Трамп продлил действие программы слежки за иностранцами

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации. Это не тот же закон FISA, которым так неправильно злоупотребляли во время выборов. Я всегда буду поступать правильно для нашей страны и ставлю безопасность американского народа на первое место!", - написал Трамп в Twitter.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что 18 января, Сенат Конгресса США одобрил продление на шесть лет срока действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб (FISA), позволяющий в течение года без постановления суда вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это соответствует интересам национальной безопасности.