В Госдепе отреагировали на призывы Трампа и некоторых республиканцев сократить помощь Украине 10 августа, 09:32 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отреагировал на призывы экс-президента США Дональда Трампа значительно сократить поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Журналист спросил у Миллера: «Дональд Трамп, который сейчас явно является фаворитом в борьбе за выдвижение от республиканцев, говорит о значительном сокращении поддержки Украины, и другие республиканцы говорят аналогичные вещи. Вы улавливаете опасения президента Зеленского и его союзников, что, возможно, США не выдержат этот курс, что — так что они просто… Путин просто должен дотянуть время?»

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В ответ Миллер сказал, что он не будет «комментировать политику», поэтому воздержится от обсуждения первой части вопроса.

«Но что касается наших бесед с зарубежными союзниками, то мы ясно дали понять, что нам необходимо сделать две вещи. Первая — продолжать поддерживать Украину в той борьбе, которую она ведет сейчас, а вторая — заключить долгосрочные соглашения о безопасности, которые будут действовать дольше, чем любая администрация, любое правительство, как здесь, в США, так и среди наших союзников и партнеров, которые подписали такие же долгосрочные обязательства в области безопасности», — сказал он.

По его словам, сейчас США ведут переговоры с Украиной о том, как выглядят эти обязательства в области безопасности.

«Мы ведем переговоры с Конгрессом США о том, каким должно быть наше текущее финансирование Украины и каким должно быть долгосрочное финансирование — и мы будем продолжать эти переговоры», — сказал он.

Миллер добавил, что Конгресс всегда поддерживал их, и он надеется, что он будет поддерживать и впредь.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Европа делает «очень мало» для Украины по сравнению с США.

По его словам, Европа «должна платить столько же», сколько США сейчас, «если не больше».

Трамп также заявил, что в случае переизбрания он попросит Европу заплатить США за оружие, которое было отправлено в Украину.

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые считаются главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.