Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже Сегодня, 04:23 24 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Франция должна отменить Парижское соглашение, из-за которого французы будут вынуждены платить высокие налоги на топливо, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя столкновения протестующих и полиции во французской столице.

"Очень грустный день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были далеко впереди этой страны и единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", - написал он в своем Twitter.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что массовые протесты во Франции происходят из-за Парижского климатического соглашения.

Напомним, в июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата - это "надуманная" проблема.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек.

По последним данным во Франции правоохранители задержали почти 1400 человек, ранения получили 135 человек.