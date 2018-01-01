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Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже

Сегодня, 04:23
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Дональд Трамп

Франция должна отменить Парижское соглашение, из-за которого французы будут вынуждены платить высокие налоги на топливо, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя столкновения протестующих и полиции во французской столице.

"Очень грустный день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были далеко впереди этой страны и единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", - написал он в своем Twitter.

Ранее Трамп заявил, что массовые протесты во Франции происходят из-за Парижского климатического соглашения.

Напомним, в июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата - это "надуманная" проблема.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.   

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. 

По последним данным во Франции правоохранители задержали почти 1400 человек, ранения получили 135 человек.

Теги:   Парижское соглашение Дональд Трамп Акция протеста Франция

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Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже

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