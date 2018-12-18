Трамп призвал Косово заключить историческое соглашение с Сербией Сегодня, 22:57 746 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп и Хашим Тачи Фото: Office of the President of Kosovo

Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту непризнанного Косово Хашиму Тачи, в котором призвал его сделать все возможное для достижения всеобъемлющего соглашения с Сербией.

Об этом сообщается на сайте косовского президента.

"Неспособность извлечь выгоду из этой уникальной возможности станет трагическим провалом, поскольку еще один шанс для всестороннего мира маловероятен", - говорится в тексте письма.

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В письме указывается, что США внесли значительный вклад в успех "Косово как независимого, суверенного государства".

Трамп призвал лидеров Косово "выступить с единых позиций во время мирных переговоров и воздерживаться от действий, которые затруднили бы достижение соглашения".

Напряженность между сербами и косоварами усилилась на прошлой неделе, когда парламент Косово одобрил создание регулярной армии из 5000 военных - всего через неделю после того, как премьер-министр Сербии предположил, что такой шаг может вынудить Белград пойти на военную интервенцию.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в нарушении резолюции ООН 1999 года.

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Евросоюз и НАТО не поддержали решение парламента Косово о создании регулярной армии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.