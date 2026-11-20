Трамп, который провел в Шэньчжэне две отдельные встречи с Путиным, заявил, что большую часть времени они обсуждали Украину (Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами призвал их не тратить миллиарды долларов на помощь Украине , а направить эти средства на собственные нужды.

Он также сравнил войну России против Украины с кровопролитной битвой при Геттисберге, пишет The Washington Post.

По словам одного из собеседников, который присутствовал на встрече и слышал разговор, Трамп присоединился к ней по телефону своего зятя Джареда Кушнера. Собеседники согласились говорить на условиях анонимности, чтобы откровенно описать содержание частных дипломатических переговоров.

Реклама

Помощница Трампа Натали Гарп позвонила Кушнеру на мобильный с борта Air Force One, после чего передала трубку президенту США, рассказал один из собеседников. По его словам, европейские лидеры слышали как Гарп, так и самого Трампа.

Трамп, который в четверг провел в Шэньчжэне две отдельные встречи с Путиным, заявил, что большую часть времени они обсуждали Украину. По словам собеседника, президент США сказал, что Путин устал от войны и теперь готов к сделке, на которую не согласился бы еще несколько месяцев назад.

Однако публичные заявления Путина существенно отличались от слов Трампа.

Во время телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что европейцы тратят на Украину миллиарды и миллиарды долларов, которые могли бы направить на развитие своих прекрасных стран.

19 ноября Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с ходом беседы, сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине.

Трамп заявил, что Путин «серьёзно настроен на мирные переговоры по Украине».

Міжнародний союз понад 30 країн світу, створений задля розробки та забезпечення гарантій безпеки для України в разі припинення активних бойових дій Инфографика:

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около полутора часов, и по её итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков и раскритиковали МКС.

Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин затрагивали этот вопрос на двусторонней встрече.

Реклама:

Глава Кремля после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне обвинил Киев в нежелании положить конец «конфликту» и идти на «компромиссы».

«Если они [Украина] хотят положить конец конфликту, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами», — заявил Путин, намекнув на вывод Сил обороны из Донбасса, удержание которого, по утверждению диктатора, «не имеет смысла» для Украины.