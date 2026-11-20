«На свои прекрасные страны». Трамп призвал Европу потратить деньги, предназначенные для помощи Украине, на себя — WP
Трамп, который провел в Шэньчжэне две отдельные встречи с Путиным, заявил, что большую часть времени они обсуждали Украину (Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами призвал их не тратить миллиарды долларов на помощь Украине , а направить эти средства на собственные нужды.
Он также сравнил войну России против Украины с кровопролитной битвой при Геттисберге, пишет The Washington Post.
По словам одного из собеседников, который присутствовал на встрече и слышал разговор, Трамп присоединился к ней по телефону своего зятя Джареда Кушнера. Собеседники согласились говорить на условиях анонимности, чтобы откровенно описать содержание частных дипломатических переговоров.
Помощница Трампа Натали Гарп позвонила Кушнеру на мобильный с борта Air Force One, после чего передала трубку президенту США, рассказал один из собеседников. По его словам, европейские лидеры слышали как Гарп, так и самого Трампа.
Трамп, который в четверг провел в Шэньчжэне две отдельные встречи с Путиным, заявил, что большую часть времени они обсуждали Украину. По словам собеседника, президент США сказал, что Путин устал от войны и теперь готов к сделке, на которую не согласился бы еще несколько месяцев назад.
Однако публичные заявления Путина существенно отличались от слов Трампа.
Во время телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что европейцы тратят на Украину миллиарды и миллиарды долларов, которые могли бы направить на развитие своих прекрасных стран.
19 ноября Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с ходом беседы, сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине.
Трамп заявил, что Путин «серьёзно настроен на мирные переговоры по Украине».
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около полутора часов, и по её итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков и раскритиковали МКС.
Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин затрагивали этот вопрос на двусторонней встрече.
Глава Кремля после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне обвинил Киев в нежелании положить конец «конфликту» и идти на «компромиссы».
«Если они [Украина] хотят положить конец конфликту, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами», — заявил Путин, намекнув на вывод Сил обороны из Донбасса, удержание которого, по утверждению диктатора, «не имеет смысла» для Украины.