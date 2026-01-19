Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Великобритании Киром Стармером признал, что его могли дезинформировать относительно мотивов развертывания европейских войск в Гренландии. Об этом сообщает корреспондент Sky News Марк Стоун.

Отмечается, что такой шаг американского президента может открыть путь к деэскалации напряженности вокруг Гренландии.

Издание пишет, что мотивом угроз Трампа о введении пошлин против восьми стран стало развертывание небольшого количества военнослужащих в Гренландии в конце прошлой недели.

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В своей заметке в Truth Socia 17 января он заявил, что войска были развернуты «по неизвестным причинам».

Sky News добавляет, что Трамп расценил их присутствие как провокацию против него самого, ведь угрожал пошлинами странам, которые развернули на острове свой контингент.

Во время разговора Стармер пытался убедить Трампа, что развертывание войск имеет целью решение проблем безопасности США, а не противодействие американским интересам, пишет издание.

Марк Стоун отметил, что ключевым моментом является необходимость убедить президента США, что войска находятся там именно для решения его беспокойств по безопасности.

Однако, чем дольше Трамп будет говорить о возможности использования военной силы для оккупации Гренландии, тем больше становится вероятность того, что европейские войска действительно станут необходимыми для защиты датской территории, добавил журналист.

19 января министерство обороны Нидерландов сообщило, что два офицера Королевского военно-морского флота Нидерландов, участвовавшие в разведывательной миссии в Гренландии, завершили свою работу на острове.

18 января сообщалось, что Гренландию покинула разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули.

В Министерстве обороны Германии заявили, что визит немецких военных в Гренландию планировался на 15−17 января, после чего его собирались продлить до 18 января, но из-за погоды решили от этого отказаться. Подполковник Бундесвера Петер Милевчук заявил, что сотрудничество немецкой миссии в Нууку с датскими военными было «максимально конструктивным».

Инфографика: NV

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

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Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.