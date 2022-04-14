«Люди никогда раньше не видели такое». Трамп назвал действия России в Украине геноцидом
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)
Экс-президент США Дональд Трамп назвал действия российских оккупантов в Украине геноцидом.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
«То, что происходит в Украине — это геноцид», — сказал он в эфире Fox News.
По словам Трампа, «то, что сейчас происходит в Украине, люди никогда раньше не видели».
13 апреля президент США Джо Байден впервые заявил, что действия Путина в Украине — это геноцид.
Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».
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