«Люди никогда раньше не видели такое». Трамп назвал действия России в Украине геноцидом

14 апреля, 14:15
Цей матеріал також доступний українською
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Поддержи НВ

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«То, что происходит в Украине — это геноцид», — сказал он в эфире Fox News.

По словам Трампа, «то, что сейчас происходит в Украине, люди никогда раньше не видели».

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

13 апреля президент США Джо Байден впервые заявил, что действия Путина в Украине — это геноцид.

Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Геноцид Дональд Трамп Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X