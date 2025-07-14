Действительно ли президент США Дональд Трамп готов передать Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие , в эфире Radio NV свое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Михаил Жирохов Военный эксперт

У меня нет больших ожиданий от Трампа. Потому что сейчас, например, уже очевидно, что тот закон, который будет подписан, который пройдет через Конгресс, просто даст Трампу возможности устанавливать пошлины от нуля до 500% без того, чтобы это было через суд отменено.