«Осталась еще одна». Трамп на интервью показал список из восьми войн, которые он, по его словам, закончил — видео
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)
Президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале CBS News продемонстрировал распечатанный список войн, которые он, по его словам, завершил.
На листе бумаги была его фотография с поднятым кулаком и надпись: «Президент Трамп — президент мира. Он завершил 8 войн за 8 месяцев».
Трамп заявил, что принес этот лист, чтобы подчеркнуть достижения его правительства в миротворческой деятельности. В списке, в частности, значились такие конфликты:
- Камбоджа и Таиланд;
- Косово и Сербия;
- Демократическая Республика Конго и Руанда;
- Индия и Пакистан;
- Израиль и Иран;
- Египет и Эфиопия;
- Азербайджан и Армения;
- Израиль и ХАМАС.
Трамп отметил, что большинство войн он смог остановить благодаря «угрозам ограничить странам возможность вести бизнес с США».
«Во многих случаях, где-то в 60% - я говорил: «Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины против обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами», — сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп рассказал, что решил «не делать так» с Россией из-за ограниченного уровня торговли между странами.
«Я с ним поступил иначе, потому что мы не имеем много торговли с Россией. Я думаю, что он очень хочет зайти и торговать с нами. До девятого месяца я остановил восемь войн. Единственная, в которой мне еще не удалось, и это произойдет, это Россия-Украина, которая, как я думал, будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с [российским диктатором Владимиром] Путиным», — сказал он.
21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине. По их словам, Кремль в минувшие выходные направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.
31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ по поводу жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.