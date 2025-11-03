Президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале CBS News продемонстрировал распечатанный список войн, которые он, по его словам, завершил.

На листе бумаги была его фотография с поднятым кулаком и надпись: «Президент Трамп — президент мира. Он завершил 8 войн за 8 месяцев».

Трамп заявил, что принес этот лист, чтобы подчеркнуть достижения его правительства в миротворческой деятельности. В списке, в частности, значились такие конфликты:

Камбоджа и Таиланд;

Косово и Сербия;

Демократическая Республика Конго и Руанда;

Индия и Пакистан;

Израиль и Иран;

Египет и Эфиопия;

Азербайджан и Армения;

Израиль и ХАМАС.

Трамп отметил, что большинство войн он смог остановить благодаря «угрозам ограничить странам возможность вести бизнес с США».

«Во многих случаях, где-то в 60% - я говорил: «Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины против обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп рассказал, что решил «не делать так» с Россией из-за ограниченного уровня торговли между странами.

«Я с ним поступил иначе, потому что мы не имеем много торговли с Россией. Я думаю, что он очень хочет зайти и торговать с нами. До девятого месяца я остановил восемь войн. Единственная, в которой мне еще не удалось, и это произойдет, это Россия-Украина, которая, как я думал, будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с [российским диктатором Владимиром] Путиным», — сказал он.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине. По их словам, Кремль в минувшие выходные направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ по поводу жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.