«Осталась еще одна». Трамп на интервью показал список из восьми войн, которые он, по его словам, закончил — видео

3 ноября, 21:58
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале CBS News продемонстрировал распечатанный список войн, которые он, по его словам, завершил.

На листе бумаги была его фотография с поднятым кулаком и надпись: «Президент Трамп — президент мира. Он завершил 8 войн за 8 месяцев».

https://twitter.com/StateDept/status/1978183959553970220

Трамп заявил, что принес этот лист, чтобы подчеркнуть достижения его правительства в миротворческой деятельности. В списке, в частности, значились такие конфликты:

Реклама

  • Камбоджа и Таиланд;
  • Косово и Сербия;
  • Демократическая Республика Конго и Руанда;
  • Индия и Пакистан;
  • Израиль и Иран;
  • Египет и Эфиопия;
  • Азербайджан и Армения;
  • Израиль и ХАМАС.
https://twitter.com/wartranslated/status/1985269732950343767

Трамп отметил, что большинство войн он смог остановить благодаря «угрозам ограничить странам возможность вести бизнес с США».

«Во многих случаях, где-то в 60% - я говорил: «Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины против обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами», — сказал глава Белого дома.

Читайте также:
«Для него важна только сила». Трамп не понимает, что такое суверенитет и почему кто-то может воевать за свою страну — Снайдер

Кроме того, Трамп рассказал, что решил «не делать так» с Россией из-за ограниченного уровня торговли между странами.

«Я с ним поступил иначе, потому что мы не имеем много торговли с Россией. Я думаю, что он очень хочет зайти и торговать с нами. До девятого месяца я остановил восемь войн. Единственная, в которой мне еще не удалось, и это произойдет, это Россия-Украина, которая, как я думал, будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с [российским диктатором Владимиром] Путиным», — сказал он.

https://twitter.com/The_US_Ledger/status/1985193029905637631

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине. По их словам, Кремль в минувшие выходные направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ по поводу жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Дональд Трамп Война России против Украины Россия-США Владимир Путин Войны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies