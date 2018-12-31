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 Трамп приказал замедлить вывод американских войск из Сирии - сенатор

Сегодня, 07:52
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приказал замедлить вывод американских войск из Сирии, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает AP.

"Я думаю, что мы находимся в ситуации паузы", – отметил республиканец.

Сенатор Линдси Грэм, который является откровенным критиком решения Трампа, заявил, что противники такого решения "умело замедлили ситуацию". 

Он добавил, что Трамп очень хорошо знал о бедственном положении курдов, которые воевали вместе с США против группировки Исламское государство и ожидают нападения со стороны Турции.

По словам критиков, вывод США ободрит Иран и РФ, которые поддержали правительство президента Сирии Башара Асада.

Ожидается, что советник по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшие выходные отправится в Израиль и Турцию, чтобы обсудить планы президента с американскими союзниками.

Во время своего появления на CNN Грэм представил свои аргументы Трампу по поводу пересмотра вывода военных из Сирии.

"Я собираюсь попросить его сесть со своими генералами и пересмотреть, как это сделать. Замедлить это. Убедиться, что мы правильно поняли. Удостовериться, что ИГИЛ никогда не вернется. Не передавать Сирию иранцам. Это кошмар для Израиля. И, в конце концов, если мы оставим курдов, и они будут убиты, кто поможет вам в будущем?", – заявил Грэм.

Сенатор также добавил, что "хочет вести войну на заднем дворе врага, а не на нашем (США – НВ)", поэтому США нужно на какое-то время развернуть войска в Ираке, Сирии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что первая группа американских военных покинула территорию Сирии.

Курды заявили о нежелании сложить оружие в Сирии

Напомним, США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Теги:   Дональд Трамп Сирия США

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