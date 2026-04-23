Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 23 апреля.

Трамп заявил, что военные США должны «без колебаний» открывать огонь по судам, которые минируют пролив.

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«Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний», — написал Трамп.

Президент США также сообщил, что американские минные тральщики уже активно очищают воды Ормузского пролива от мин и призвал их усилить эти операции втрое.

Трамп и министр обороны Пит Гегсет неоднократно утверждали, что военно-морские силы Ирана были уничтожены. Однако, по информации CNN, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана все еще использует небольшие лодки.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и другие международные партнеры разработали совместный план для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Перед этим президент Владимир Зеленский предложил партнерам опыт Украины в Черном море для миссии по безопасности в Ормузском проливе.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании. В то же время он приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «оставаться готовыми и способными к действиям».

Трамп считает, что отмена американской блокады на иранские порты сделает невозможным заключение соглашения с Тегераном.

Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Ормузского пролива силой. В Тегеране считают, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.