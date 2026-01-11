Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в американских политических и военных кругах.



По словам собеседников издания, команда Трампа считает необходимым действовать быстро, чтобы установить контроль над островом до того, как это сделают Россия или Китай. Особую роль в продвижении этой идеи, как утверждается, играет советник президента по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер.

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Источники отмечают, что в окружении Трампа вдохновлены недавней операцией США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен бывший президент Николас Мадуро, и рассматривают ее как прецедент для более решительных действий.

В то же время руководство американских штабов, по данным издания, сопротивляется этим планам. Военные считают, что вторжение в Гренландию будет незаконным и не получит поддержки Конгресса США.

Один из дипломатических собеседников газеты заявил, что генералы рассматривают идею Трампа как «безумную и незаконную» и пытаются отвлечь президента другими масштабными военными операциями.

«Они говорят, что это похоже на общение с пятилетним ребенком», — цитирует источник издание.

В начале января США провели операцию «Абсолютная решимость» в Венесуэле, во время которой нанесли удары по территории страны и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. Американская сторона выдвинула им обвинения, в частности в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Остров получил расширенную автономию в 2009 году, которая закрепляет право на широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерениях включить Гренландию в состав США. В январском интервью The Atlantic он назвал остров «абсолютно необходимым» для обороны США.

Недавно президент также заявил, что готов «принять меры» по Гренландии даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там влияния России или Китая.